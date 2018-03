Besluit tracé IJzeren Rijn valt binnenkort

Rotterdam. Eind november of begin december wordt een definitief besluit genomen over het tracé van de IJzeren Rijn. Dat hebben de verkeersministers van Nederland, Duitsland en België bepaald tijdens een overleg in Den Haag. De landen bestuderen de komende tijd wat de beste route is voor het historische goederenspoor tussen Antwerpen en het Duitse Roergebied. De treinen rijden nu over het gedeelte van de Belgische grens tot Roermond, maar het deel van Roermond tot de Duitse grens bij Vlodrop is sinds 1991 niet meer in gebruik. De oorspronkelijke IJzeren Rijn doorsnijdt twee natuurgebieden, waaronder nationaal park De Meinweg bij Roermond. Om het tracé daar te handhaven zijn dure maatregelen nodig tegen geluidsoverlast en om het milieu te beschermen.