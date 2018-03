Beloftes Russen over Georgië

Rusland is gisteren onder voorwaarden akkoord gegaan met de terugtrekking van zijn troepen uit delen van Georgië. Dat heeft de Russische president Medvedev gisteren gezegd na een ontmoeting met zijn Franse collega Sarkozy, die in Moskou was om de Russische troepen volledig uit Georgië weg te krijgen. De toegezegde terugtrekking betreft een bufferzone rond de opstandige regio Zuid-Ossetië, die Rusland heeft bezet na de korte oorlog tegen Georgië. Medvedev maakte geen melding van een terugtrekking uit de Georgische regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië. Hij zei dat Rusland zijn troepen zal terugtrekken als tweehonderd waarnemers van de Europese Unie zijn aangekomen in Zuid-Ossetië. En hij wil de garantie dat Georgië geen geweld meer gebruikt. (AP, BBC)