Bell Labs stopt met het echte onderzoek

Na zes Nobelprijzen, de uitvinding van de laser en de transistor, lijkt er een einde te komen aan het fundamentele onderzoek op het roemruchte laboratorium van Bell Labs in Murray Hill, New Jersey. Het moederbedrijf Alcatel-Lucent trekt zich terug uit het materialenonderzoek en de halfgeleiderfysica om zich volledig te gaan richten op meer toegepaste gebieden als draadloze communicatie, netwerken en hogesnelheidselektronica. „Het onderzoek dient zich meer te gaan richten op de behoeften van het moederbedrijf.” aldus een woordvoerder. Het zusterlab in Holmdel was al verkocht. In februari van dit jaar sloot ook een geavanceerde faciliteit voor het maken van experimentele siliciumschakelingen. Een groep van zo’n dertig natuurkundigen bleef het fundamentele onderzoek lang trouw, maar inmiddels heeft bijna iedereen elders een baan gevonden. Slechts vier natuurkundigen werken nog aan fundamentele problemen, maar het is de grote vraag hoe lang ze dat nog kunnen blijven doen.

Bell Labs, in 1925 opgericht, was jarenlang het grote voorbeeld voor vrijwel alle industriële natuurkundelaboratoria. Het onderzoek werd vanaf het begin ondersteund uit de enorme inkomsten die het toenmalige moederbedrijf AT&T vijftig jaar lang genereerde uit zijn monopolie op het gebied van telecommunicatie in de Verenigde Staten. Maar de Amerikaanse regering dwong AT&T zich op te splitsen waarna het laboratorium in 1996 onderdeel werd van Lucent Technologies. Dat was het begin van het einde. De researchbudgetten namen af. Ontslagen volgden.

In 2002 kwam daar het schandaal rond de Duitse natuurkundige Jan Hendrik Schön bovenop. Hij bleek onderzoek op het gebied van moleculaire elektronica te hebben gemanipuleerd. Het leidde tot de terugtrekking van veel toonaangevende artikelen.

Ook de overname door het Franse Alacatel in 2006 bleek de neergang niet te kunnen stoppen. De neergang van Bell Labs is een illustratie van het feit dat langetermijnonderzoek meer en meer uitgevoerd wordt aan universiteiten en in nationale laboratoria, met financiële steun van de Amerikaanse overheid.