Belgen rijden sterk in Ronde van Spanje

De Belg Greg van Avermaet heeft gisteren de negende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De 23-jarige renner van Silence-Lotto zat in de goede ontsnapping en versloeg na 200 kilometer in Sabinanigo tien medevluchters. Door de grote voorsprong op het peloton mocht de dertigjarige Spanjaard Egoi Martinez de goudkleurige leiderstrui aantrekken. Hij loste de Amerikaan Levi Leipheimer af.

De ritzege van Van Avermaet was de tweede van een Belgische renner in deze Vuelta. Eerder won Tom Boonen al een massasprint. Hij was daarmee de eerste Belgische ritwinnaar sinds Frank Vandenbroucke, die in 1999 twee keer won. De Belgen zijn dit jaar tot nu toe ook succesvol in het klassement. Jurgen van Goolen staat na de eerste bergritten negende. Ook de 22-jarige tijdritspecialist Dominique Cornu staat bij de beste twintig.

De negende etappe stond gisteren in het teken van een lange vlucht van twaalf renners, die na 50 kilometer ontsnapten. De klassementstoppers maakten zich niet druk om de ontsnapping. Astana, de ploeg van leider Leipheimer en nummer twee Contador, voelde er niets voor de leiderstrui te verdedigen.

In de kopgroep was Martinez de bestgeklasseerde renner in het algemeen klassement, met de zestiende plaats op 6.41 van Leipheimer. De vluchters werkten goed samen en namen uiteindelijk veel afstand van het peloton. Pas in de buurt van de aankomstplaats verdween de saamhorigheid. De aanvalspogingen volgden elkaar in de laatste 6 kilometer snel op. Juan Antonio Flecha van de Raboploeg probeerde het, maar de groep haalde hem 4 kilometer voor het einde weer terug.

Van Avermaet won vervolgens in de eindsprint, vóór de Italiaanse routinier Davide Rebellin. Flecha werd nog derde. „Ik denk wel dat dit de mooiste zege in mijn loopbaan is”, keek Van Avermaet terug op zijn ritwinst.

De Belg, in de eerste week ook regelmatig voorin te vinden, had zichzelf vooraf niet als kanshebber gezien in de negende rit, waarin een aantal bergjes waren opgenomen. „Het begin was zwaar. En als je dan ziet wie er in de kopgroep mee zit, dan weet je het wel.”

Martinez deed onderweg bij de tussensprints goed mee en veroverde 10 seconden bonificatie. Die kon hij in Sabinanigo goed gebruiken. De renner van Euskaltel, in 2006 winnaar van een etappe en het bergklassement in de Vuelta, heeft als nieuwe leider in de algemene rangschikking nu 11 seconden voorsprong op Leipheimer en 32 op diens Spaanse teamgenoot Alberto Contador.

Door de sprong van Martinez zakte Robert Gesink een plaats in het algemeen klassement. De jonge kopman van de Raboploeg staat nu tiende. (ANP)