Belgen bieden op uitzender Luba

Leiden, 9 sept. Het Belgische uitzendconcern T-groep wil de Leidse uitzendgroep Luba overnemen. Luba maakte gisteren bekend vergevorderde onderhandelingen te voeren met T-Groep, zonder daarbij financiële details te melden. Het in 1968 in Leiden opgerichte Luba telt 320 medewerkers en heeft 65 vestigingen in Nederland, België en Polen. Het concern behaalde vorig jaar een omzet van 96 miljoen euro. T-groep telt 390 werknemers en heeft 75 vestigingen. Vorig jaar boekte het bedrijf een omzet van 180 miljoen euro.