Er schijnt een twintig jaar oude liefdesbrief aan Jacqueline Cramer te zijn opgedoken die is ondertekend door ene Gert Wilbers. De grote vraag is: gaat het hier om de huidige fractieleider van de PVV? Een buitenparlementaire onderzoekscommissie van Astro TV heeft zich over de zaak gebogen en haar conclusie luidt dat het gaat om een „man van een bepaalde leeftijd, die nog leeft of al dood is, wiens naam begint met een letter uit het alfabet.”

Wel potverdrie. Dus toch.

Gaat u Astro TV ook zo missen? Ik maak er nu een grapje van, maar het is natuurlijk een bloedserieuze kwestie. Had SP-Kamerlid Jan de Wit er nota bene net voor gezorgd dat die vervloekte belspelletjes van de buis waren gehaald, kwamen RTL en SBS opeens met allerlei paranormale hulpdiensten aanzetten. Jan voelde direct dat er iets niet pluis was. Hij beluisterde zo eens die adviezen, bekeek eens goed dat beltarief en dacht: hier klopt iets niet. Dus stelde Jan een onderzoek in. En wat bleek? Astro TV is geen spiritueel adviesprogramma, maar een „belspelletje met een astrosausje” bedoeld om mensen „geld uit de zakken te kloppen”. Ik was met stomheid geslagen. Dat kon maar één ding betekenen.

Jan is óók helderziend.

RTL heeft Astro TV nu tot nader orde uit de ether gehaald. Niet omdat astrologie lariekoek is, maar omdat – na infiltratie van TROS Radar – was gebleken dat je bij Astro TV ook „zonder spirituele ervaring” mediumpje mocht spelen. En dat was niet conform „de kwaliteitseisen” die RTL aan haar „spirituele consulenten” stelt. Hoe geruststellend. Ik zou het ook niet leuk vinden als ik met mijn zielenroerselen terecht kwam bij een of andere amateur-aurareader die pas sinds twee dagen berichten van boven krijgt, dus ik ben blij dat RTL, als het gaat om het vinden van antwoorden op prangende levensvragen, dezelfde mate van deskundigheid verwacht als ik. Ik zou RTL dan ook meteen één van die prangende levensvragen willen voorleggen, want hij brandt al op mijn lippen sinds ik Astro TV voor het eerst op televisie zag.

Als al die helderziende, heldervoelende en helderruikende mediums telepathisch doorkrijgen wat jouw problemen zijn, waarom moet je ze dan eerst bellen?

Rob Wijnberg