Arjen Robben fit voor interland Macedonië

KATWIJK. Arjen Robben kan morgenavond met het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Macedonië voetballen. De aanvaller bleek gistermiddag tijdens de training van Oranje in Katwijk hersteld van een kuitblessure, die hem zaterdag tijdens de verloren oefenwedstrijd tegen Australië (1-2) nog aan de kant hield. Bondscoach Bert van Marwijk heeft daardoor de beschikking over een fitte selectie.