Nieuwe iPods en betere software voor iPhone

Apple introduceerde gisteren nieuwe modellen van de iPods. Daarnaast is muziekprogramma iTunes verbeterd en moet de iPhone 3G wat langer met zijn batterij kunnen doen door middel van nieuwe firmware.

iPod Nano

De iPod Nano 4G is het meest ingrijpend veranderd. De muziekspeler is nu langwerpig, heeft een afgeronde bovenkant en is een stuk platter dan voorheen. Daarnaast zit er een bewegingssensor (accelerometer) in de nieuwe Nano (8 GB: 139 euro, 16 GB: 189 euro) . Zo kun je het toestel schudden om de shuffle-stand te activeren. Sony Ericsson bouwde een soortgelijke functie ook al in Walkman telefoons.

iPod Shuffle en iPod Classic

De kleine iPod Shuffle is niet wezenlijk veranderd. Hetzelfde geldt voor de iPod Classic: die heeft alleen een 120 GB schijf gekregen en kost nu 229 euro.

iPhone en batterijduur

Steve Jobs - beoordeel hier zelf hoe gezond hij eruit ziet - kondigde ook een firmware update voor de iPhone aan, die de batterijduur van het apparaat moet verbeteren. Dat is goed nieuws voor iedereen die zich af vroeg wat er behalve wifi, gps en 3G nog meer afgezet kon worden om een dag op een accu te kunnen iPhonen. De firmware update moet ook het aantal uitgevallen gesprekken en crashes verminderen en het maken van backups versnellen.De update naar versie 2.1 zou voor het weekeinde beschikbaar moeten zijn. Nog maar vijf keer opladen dus.



iPod touch

De iPod Touch, de iPhone zonder telefoon, is vernieuwd met een zilverkleurige achterkant en nieuwe software. Ook prettig: volumeknoppen aan de zijkant en een ingebouwde speaker. Jammer dat de iPod Touch (maximale opslag tot 32 GB) nog geen bluetooth ontvanger heeft om het toestel ook via een mobiele telefoon aan het internet te verbinden, op plekken waar geen wifi is. Maar heb je een smartphone met wifi (Windows Mobile of Symbian S60) dan kun je met software van Joikusoft zelf een persoonlijk wifi-netwerk aanmaken, waar de Touch gebruik van kan maken. Kost eenmalig 15 euro, maar het werkt prima met bijvoorbeeld een Nokia N95.

Opvallend is dat via de App Store, de mobiele softwarewinkel die Apple twee maanden geleden introduceerde, inmiddels 100 miljoen applicaties zijn gedownload. De App Store werkt zowel op de iPod Touch als de iPhone. De Touch kan overigens 36 uur muziek beluisteren en 6 uur video bekijken, belooft Apple.

iTunes 8

iTunes 8 is de nieuwe versie van Apple’s muziekprogramma. Bladeren door albums is nu een stuk prettiger geworden. En er zit een Genius-bar in die adviseert welke nummers je nog meer zou moeten luisteren/kopen.

De Genius-bar is duidelijk geïnspireerd op het succes van Last.fm, dat je ook van de ene muzikale voorkeur in de andere begeleid. Die gratis muziekdienst is overigens inmiddels ook in staat om je gespeelde nummers uit je iPod of iPhone op te diepen. Genius kan ook suggesties leveren uit de iTunes-winkel, die inmiddels 65.000.000 klanten telt. Houd er wel rekening mee dat de hele muziekdatabase (anoniem) naar Apple wordt doorgeseind.

De Genius-functie werkt ook in de nieuwe generatie iPods.

Nieuwe koptelefoon

De oortjes die Apple tot nu toe bij zijn muziekspelers leverde waren matig. Een nieuwe set oortjes kost 79 dollar heeft dubbele drivers (bass en treble) en een afstandsbediening die meteen ook als voicerecorder dient. De geluidskwaliteit zou een stuk beter moeten zijn, beloofde Jobs. Op de iPhone is de afstandsbediening meteen een microfoontje voor handsfree gebruik.