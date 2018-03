'Als de strijders tegen het onrecht...'

Greenpeace stort granietblokken in een kwetsbaar gebied van de Noordzee om aandacht te vragen voor de overbevissing. Prompt heet het dat Greenpeace een ‘criminele organisatie’ zou zijn. Mij is niet bekend dat de actievoerders door de rechter zijn veroordeeld. Ik herinner me wel dat de Franse geheime dienst een aanslag pleegde op een schip van Greenpeace waarbij een Nederlandse fotograaf om het leven kwam. Het moet mogelijk blijven criminelen van actievoerders te onderscheiden.

Het collectieve geheugen lijkt te kort voor een serieuze collectieve verwerking van het toch zo nabije verleden. Dat komt door de pogingen alles in een links-rechts-schema te persen, wat weer leidt tot groteske geschiedvervalsing. Waren de actievoerders die in 1991 een aanslag pleegden op het huis van de toenmalige staatssecretaris van justitie Aad Kosto (PvdA) ‘links’? En staan of stonden zij voor alles en iedereen wat ‘links’ is – inclusief Kosto zelf? Dat is toch te karikaturaal voor woorden.

Het is geschiedvervalsing als zogenaamde ‘harde acties’ nu als vanzelfsprekend op het conto van ‘links’ worden geschreven. De leider van de varkensboeren Wien van den Brink lijkt al uit het kortetermijngeheugen verdwenen. Zijn aanhang, de Nederlandse Vakbond van Varkensboeren, bestreed overheidsmaatregelen tegen het mestoverschot met intimidatie van boeren en dierenartsen, de diefstal van mestdossiers, wegblokkades, bedreiging en mishandeling van de toenmalige minister van Landbouw Jozias van Aartsen (VVD) en gijzeling van deurwaarders. Niemand heeft dezelfde Van den Brink verantwoording gevraagd toen hij als lid van de LPF in de Tweede Kamer kwam. Waren die acties ‘rechts’? En vertegenwoordigden zij alles wat ‘rechts’ is – inclusief Van Aartsen zelf?

Was de advertentie tegen de vervolging van Bluf! waarvoor minister Cramer zich recentelijk moest verantwoorden, ‘links’? En toen onder aanvoering van Sjuul Paradijs, adjunct-hoofdredacteur van De Telegraaf, aan de gevangenispoort werd geprotesteerd tegen de gijzeling van twee Telegraaf-journalisten die gestolen documenten hadden gepubliceerd, was dat dan weer ‘rechts’?

In Trouw schreef het Kamerlid Jan Schinkelshoek (CDA) vrijdag dat de afrekening met het linkse activisme zulke wrokkige trekken krijgt dat het hem tegen begint te staan. Hij waarschuwde tegen een klopjacht, al vindt hij wel dat de ‘linkse radikalinski’s’ zich moeten verantwoorden (niet de rechtse?) en dat „de linkse activisten en andere handtekeningenzetters moeten uitleggen wat ze in de jaren 80 hebben uitgespookt”.

Zijn waarschuwing tegen een heksenjacht is uiteraard zeer terecht, maar het is een raadsel wat ‘handtekeningenzetters’ die gewoon het recht van petitie uitoefenen volgens hem te verantwoorden hebben – en wat daar ‘links’ aan is.

Het recht op petitie staat minimaal sinds 1848 in de Grondwet en het is door de hervormde voorvaderen van Jan Schinkelshoek al tijdens de Aprilbeweging van 1853 ingezet tegen het constitutionele stelsel van Thorbecke – vergeefs. Ach ja, geschiedenis.

Wat al meteen is verstard in een links-rechtsschema en zich verengt tot criminalisering van elke vorm van buitenparlementaire actie, zou moeten gaan over de motivering van het recht op verzet. Het vereenzelvigen van ‘links’ met bijvoorbeeld krakersgeweld of van ‘rechts’ met de eigenrichting en het egoïsme van boze middenstanders, maakt een zinnige gedachtewisseling onmogelijk. Noch het eigenbelang (‘rechts’) noch het bestrijden van onrecht (‘links’) lijkt mij voldoende motivering voor een recht op verzet. Er moeten dan toch objectief te bepalen normen zijn om vast te stellen dat een verzetsdoel van grotere waarde is dan het behoud van de door de overheid gegeven orde? Aanhangers van een waardesubjectivisme zullen het bestaan van zulke normen moeten ontkennen. Dan is er of nooit of altijd een recht op verzet. Wie dit recht historisch verbindt met de vestiging van de rechtsstaat, moet daarentegen aannemen dat er wel degelijk algemeen geldende normen bestaan voor de rechtvaardiging van verzet – bijvoorbeeld het verwerven of behouden van vrijheid en democratie. De orde is geen doel op zichzelf.

Het recht op verzet is in de rechtsstaat als het ware opgelost in de grondrechten van de burgers, in de mogelijkheid tot beroep op gewetensbezwaren en in legale actievormen, ook als deze de woede van de overheid of het publiek opwekken.

Intussen vraag ik mij in alle ernst af of er ook zoiets bestaat als een plicht tot verzet tegen onrecht van de staat. Daar kom ik op door de trotse meldingen van commentatoren en politici die zich beroemen op hun afzijdigheid in de jaren 80, zoals premier Balkenende, die het volk verzekert he-le-maal niets anders te hebben gedaan dan op een partijkantoor van het CDA te zitten. Of Schinkelshoek: „Nee, ik heb bij mijn weten nooit een handtekening onder advertenties gezet. In het ‘aksiewezen’ ben ik evenmin actief geweest.” Dapper hoor, die mensen die altijd in veiligheid aan de kant hebben gestaan en daar nu zelfgenoegzaam een gevoel van morele superioriteit aan ontlenen.

Ik denk overigens dat er géén rechtsplicht kan bestaan om zichzelf in gevaar te begeven. Wél kan iemand moreel verplicht zijn medewerking te weigeren aan een overheid die onrecht doet. Iedereen heeft het recht op afzijdigheid, maar laat men zich er niet al te gretig op beroemen nooit iets te hebben gedaan.

Aan mensen die geen vinger uitsteken, wordt geen verantwoording gevraagd voor hun afzijdigheid. Dat hoeft ook niet, alleen is het een wrange constatering dat de toeschouwers aan de zijlijn veelal degenen zijn die achteraf om het hardst schreeuwen dat er ‘koppen moeten rollen!’ Zoals Bertolt Brecht in de jaren dertig dichtte:

Als de strijders tegen het onrechtHun gewonde gezichten tonenIs het ongeduld van henDie in veiligheid warenGroot

Wilt u reageren? Dat kan op nrc.nl/etty(Reacties worden openbaar na goedkeuring door de redactie.)