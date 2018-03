Akoesticus ir. Victor Peutz (82) overleden

AMSTERDAM, 9 SEPT. De akoesticus ir. Victor Peutz is vorige week op 82-jarige leeftijd overleden. Hij stichtte in 1954 als eerste een particulier akoestisch adviesbureau. Zijn bureau groeide uit tot een internationale onderneming met een veelheid aan bouwtechnische kennis. Peutz en zijn medewerker Rob Metkemeijer waren betrokken bij de bouw van tal van concertzalen, zoals in Den Haag, Enschede, Zwolle en Maastricht. Daarbij was een gunstige architectonische vorm, zoals de `schoenendoos`, een basisvoorwaarde. Ook adviseerde Peutz bij het Ircam en het Centre Pompidou in Parijs en de Royal Albert Hall in Londen. Victor Peutz was de zoon van de Heerlense architect Frits Peutz (1896-1974), in de jaren dertig en veertig de schepper van onder meer het Glaspaleis en het Heerlense stadhuis.