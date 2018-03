Air France-KLM en Veolia in treinen

Parijs, 9 sept. Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM wil samen met het Franse transportbedrijf Veolia reizigers in Europa gaan vervoeren met hogesnelheidstreinen. Daarvoor richten ze een samenwerkingsverband op. Dat heeft het bedrijf gisteren bevestigd na berichten in Franse media. De eerste treinen moeten in januari 2010 gaan rijden. Dan gaat het Europese spoornetwerk open voor concurrentie. Klanten van Air France-KLM kunnen dan met de trein reizen tussen Parijs, Amsterdam en Londen.