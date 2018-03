Actrice Anita Page (98) overleden

ROTTERDAM, 9 SEPT. De actrice Anita Page is zaterdag overleden in Los Angeles. Ze was een van de laatste overlevende filmsterren uit het tijdperk van de stille film. Page was 98. Ze maakte haar debuut als figurante in A Kiss for Cinderella in 1925. Daarna was ze in vele films te zien als `flapper`: de moderne, vrije vrouw van de jaren twintig. Een van haar grootste hits was Our Dancing Daughters (1928), waarin ze te zien was met Joan Crawford. Haar carrière raakte in het slop door contractperikelen met studio MGM in 1933.