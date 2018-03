Aanklacht over politionele actie

Tien Indonesiërs hebben gisteren de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor de moord op hun familieleden tijdens de politionele acties van Nederland in Indonesië, na de Tweede Wereldoorlog. Zij willen financiële compensatie, excuses en erkenning voor het leed. Dat heeft hun advocaat bekendgemaakt. Het gaat om tien dorpelingen uit Rawagedeh op Java. Nederlandse strijdkrachten voerden op 9 december 1947 een bloedige aanval uit op dit plaatsje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten de zaak te bestuderen. Voormalig minister van Justitie Sorgdrager stelde in 1995 dat de militairen executies hebben uitgevoerd, waardoor een groot aantal slachtoffers is gevallen. Zij constateerde dat vervolging van die misdrijven niet meer mogelijk was. (ANP)