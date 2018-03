Aandeelhouders blijven zitten met ?pennystocks?

Complimenten uit Peking. Het zal Amerikaanse beleidsmakers niet vaak overkomen, maar ze werden gisteren overladen met lof uit China. „Dit laat de positieve houding zien van de regering in de VS. Wij verwelkomen de stap”, zei een woordvoerder van de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), de grootste bank van het land.

De Chinezen zijn blij omdat de beslissing van de regering-Bush om de controle over te nemen bij hypotheekgiganten Fannie Mae en Freddie Mac hun beleggingen in de obligaties in beide ondernemingen veiligstelt. In augustus zei ICBC dat het voor ruim 2,2 miljard dollar aan obligaties met hypotheken als onderpand had van Freddie en Fannie.

En China is niet de enige die profiteert van de reddingsoperatie van het Amerikaanse ministerie van Financiën. In totaal heeft ‘de wereld’ voor ruim 1.300 miljard dollar aan obligaties van Fannie en Freddie gekocht (stand eind juni 2007). China is koploper met 376 miljard, gevolgd door Japan (229 miljard) en de Kaayman Eilanden (52 miljard). Ook Nederland belegt stevig in de hypotheekreuzen, in totaal voor 23 miljard dollar.

De reddingsactie van het Amerikaanse ministerie van Financiën kent duidelijk twee kanten. Aan de ene kant zijn er de aandeelhouders in Fannie en Freddie. Dat zijn vooral regionale Amerikaanse banken. Die zien de waarde van hun pakket aandelen in de twee hypotheekgiganten nog verder kelderen. De koersen waren het afgelopen jaar al gedecimeerd en gisteren werden ze officieel pennystocks. Fannie daalde met 90 procent tot 90 dollarcent, het laagste niveau sinds 1982. Freddie Mac verloor 83 procent tot 88 cent, het laagste punt ooit.

De implicaties voor de aandeelhouders zijn nog ongewis. Het ministerie van Financiën had zondag aangeraden de waarde van de pakketten fors af te waarderen. Hoeveel van de kleine banken daardoor in de problemen komen, is nog onzeker. Feit is wel dat juist de kleine regionale banken door de hypotheekcrisis al diep in de problemen zaten.

Aan de andere kant zijn er de buitenlandse beleggers. Door in te grijpen, maakt de Amerikaanse overheid de impliciete garantie die er toch al was bij de beleggingen in Fannie en Freddie expliciet. Een woordvoerder van de Nederlandse pensioenuitvoerder APG, die voor bijna 16 miljard dollar (11 miljard euro) in Fannie en Freddie heeft belegd, zegt: „Het waren al risicoloze beleggingen, omdat ze waren afgedekt door hypotheken van hoge kwaliteit en omdat de overheid er achter stond. Nu de overheid ingrijpt bij Fannie en Freddie is het risico van de beleggingen helemaal verdwenen.” Toezichthouder De Nederlandsche Bank, die voor 750 miljoen euro in de twee hypotheekbedrijven belegt, wil geen commentaar geven.

Het heeft iets pervers. Terwijl de aandeelhouders van Freddie en Fannie de waarde van hun belegging zagen verdampen en de Amerikaanse belastingbetaler sinds zondag voor 200 miljard dollar medeverantwoordelijk is voor het functioneren van Freddie en Fannie, worden buitenlandse beleggers gered. En dat terwijl die beleggers op hun obligaties in Freddie en Fannie een hoger rendement kregen dan op staatsobligaties, waarmee je ook zou mogen verwachten dat ze een hoger risico liepen. Niet dus, zo bleek zondag.

Het laten omvallen van Fannie en Freddie was geen optie voor de regering-Bush. De implicaties op de thuismarkt zouden enorm zijn geweest, de twee instituten garanderen in totaal 5.300 miljard dollar aan hypotheken, circa de helft van alle hypotheken in de VS. Dat hebben de buitenlandse beleggers goed ingeschat toen ze voor honderden miljarden in de twee giganten stapten. De kritiek dat die beleggers door de steun van de westerse overheden niet worden gestraft voor hun te roekeloze gedrag klonk ook gisteren weer.