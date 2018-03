6 SCHRIJVER

Martin Amis

Amsterdam: de Duif, Prinsengracht 756. Res/inl: www.john-adams.nl

Vanavond zal de Britse auteur Martin Amis het podium van het John Adams Institute betreden ter ere van de Nederlandse publicatie van The Second Plane – zijn nieuwe collectie essays over de maatschappelijke ontwikkelingen na de aanslagen van 11 september. The Second Plane veroorzaakte in Groot-Brittannië ophef omdat men vond dat hij de haat tegen islamisme gelijk stelt aan haat tegen de islam. Martin Amis schreef eerder romans zoals London Fields, Money en The Information. Moderator: Pieter Steinz (NRC Handelsblad).