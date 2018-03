4 TENTOONSTELLING

YEP

Eindhoven: Van Abbemuseum. T/m 31 okt. www.vanabbemuseum.nl

Y.O.W.I. (You Order We Ignore) is een Tilburgs samenwerkingsverband tussen Ivo van Leeuwen en S. Lloyd Trumpstein. Hun werk bestaat uit schilderijen, talloze publicaties in diverse tijdschriften en kranten, performances en de volwassen leesroman met plaatjes Ontsnapt aan de vrijheid. Daarnaast gaan zij ook samenwerkingen aan met andere kunstenaars, waaronder Jeroen de Leijer en Gummbah. Tijdens de tentoonstelling YEP tonen zij een selectie uit het verleden, aangevuld met nieuwe publicaties, grafiek en schilderijen.