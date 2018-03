3 Schrijven

Gratis gastenboek

www.write2me.nl

Een gastenboek op je website kan heel handig zijn. De interactie alleen al maakt je site een stuk aantrekkelijker. Een gratis gastenboek is nu makkelijk te implementeren via www.write2me.com. Enkele voordelen op een rijtje: je kunt bezoekers tellen via het bekende statistiekprogramma Nedstat, er is een uitgebreide helpdesk (met antwoord binnen 24 uur), je kunt berichten laten controleren op inhoud vóór plaatsing, je hebt de keuze uit vier talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits) en je kunt diverse achtergronden en kleuren kiezen. De demo op de site geeft een snelle en goede indicatie hoe het eruit komt te zien. In de gratis versie zitten helaas wel advertenties en de limiet van het aantal berichten is 200. Er is – natuurlijk – ook een Pro-versie beschikbaar (ongelimiteerd en zonder advertenties), maar die kost 49 euro per jaar. (RW)