3 FOTOGRAFIE

Noorderlicht: Behind Walls

Leeuwarden: Fries Museum. T/m 26 oktober. Inl: www.friesmuseum.nl

De internationale fotomanifestatie Noorderlicht richt dit jaar het vizier op het voormalig Oostblok. De hoofdtentoonstelling Behind Walls – Oost-Europa voor 1989 in het Fries Museum, toont een fotografisch overzicht van de periode vóór de val van de muur. In dienst van het regime, zelfstandig of ondergronds, documenteerden fotografen in het Oostblok op geheel eigen wijze een verdwenen tijdperk. De nevententoonstelling Beyond Walls, die ook in het Fries Museum te zien is, geeft een beeld van Oost-Europa na de val van de muur.