23 doden bij actie Amerikaanse leger in Afghanistan

Kabul, 9 sept. Bij een Amerikaanse legeroperatie in het oosten van Afghanistan zijn gisteren volgens een Amerikaanse verklaring 23 doden gevallen. Daaronder waren acht kinderen, aldus medewerkers van inlichtingendiensten. De aanval was gericht tegen Jalaluddin Haqqani, een hoge Talibaan-commandant die nauwe banden met Osama bin Laden zou hebben. Haqqani zou tijdens de aanval aan de Afghaanse kant van de grens geweest zijn. In de verklaring stond niets over de raketaanval met onbemande vliegtuigjes in het Pakistaanse Noord-Waziristan, waarbij Haqqani`s huis en madrassa werden getroffen en negen doden vielen.