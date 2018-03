2 Rangschikken

Kleding uitzoeken à la Clueless

http://www.weardrobe.com/

Er is een scène in de film Clueless waarin Alicia Silverstone speciale verwende prinsesjessoftware op haar computer gebruikt om te bepalen wat ze die dag aan gaat trekken. Ze combineert een paar afzichtelijke (het is 1993) kledingstukken met elkaar, tot ze de perfecte outfit voor die dag heeft gevonden. Dertien jaar later is er dan eindelijk iets dat hiermee te vergelijken is: de website Weardrobe. Je kunt daar in beeld je volledige garderobe uploaden en overzien. Dat is erg handig als je kledingkast er altijd uitziet alsof er net een burgeroorlog heeft gewoed. Je kunt je kleding rangschikken op kleur, merk en type en berichtjes sturen naar vrienden, als „wat moet ik aan naar mijn sollicitatie morgen?”Er zijn al heel wat mensen die hun hele garderobe erop hebben gezet – ook mannen. Niet per se alleen voor verwende prinsesjes dus. (MM)