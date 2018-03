Maak een Post-it-mozaïek

tinyurl.com/5d789k

In de vergaderzaal van het Amerikaanse communicatiebureau Capstat is één van de muren versierd met 2.646 Post-it-velletjes. Deze 42 rijen met 63 plakbriefjes in 10 verschillende kleuren vormen samen één grote mozaïek. Van een afstandje zie je duidelijk het gezicht van Elvis op de muur prijken. Op de Capstat-website leggen ze in heldere taal uit hoe je zelf zo’n kleurrijke mozaïek kunt maken. Je hebt een lege muur nodig en een afbeelding die je in Photoshop moet pixeleren – ofwel: in kleine vierkantjes verdelen. Verder heb je heel veel Post-its (er zijn meer dan 30 verschillende kleuren verkrijgbaar) en tijd nodig, heel véél tijd. Je bent al snel tien uren aan het plakken. Om geestelijk gezond te blijven, zo adviseren ze bij Capstat, kun je dit beter niet in één keer doen. Een fout maken is niet erg, want je kunt de velletjes er gemakkelijk weer afhalen. Zet de ventilator wel even uit. (DV)