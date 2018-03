De Nacht van de Dans

Tilburg: Fontys Dansacademie. Aanvang: 20.00u. Inl: www.uvt.nl

Hoe kun je dans gebruiken om gezonder in hoofd en lichaam te worden? Wat kenmerkt een dans waarmee je een potentiële geliefde of bedpartner kunt verleiden? Welke identiteit word je toegemeten met verschillende soorten dans? Het symposium de Nacht van de Dans gaat op zoek naar antwoorden en verwante dansvormen. Sprekers worden afgewisseld met dans en cabaret. Om 22.30 uur is er onder leiding van de Urban Dance Academy een parade naar de afterparty in de sociëteit van studentenvereniging D’Artagnan.