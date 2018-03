Zwaardslikker als menselijke bloemenvaas

Over de kwaliteit van het gebodene kun je lang twisten, maar je hoeft je geen moment te vervelen op het Theaterfestival TF, dat sinds donderdag in Amsterdam wordt gehouden. Veel voorstellingen staan op bijzondere locaties – op een boerderij, in een V&D, in een garage – en bieden bijzondere gimmicks.

Zo zijn er blote schildermodellen; een jeugdvoorstelling waarin de spelers een speeltuin slopen en het publiek „Oprotten!” mag scanderen; twee Bekende Vlamingen die countryliedjes zingen; en niet één, maar twee ontblote meisje die zichzelf kruisigen. Inderdaad, de beproefde methode van het functionele naakt wordt wederom door veel theatermakers ingezet.

De jury koos voor veel onbekende voorstellingen uit de randen van het theater. Een van de vele verrassingen is Tourniquet, een horrorritueel van het Vlaamse groepje Abattoir Fermé (slachthuis gesloten). Twee forse beulen en een doorschijnend, helblond heksje spelen een zwijgende heksensabbat. Doemmuziek, zwarte pakken, rode wijn, witte gezichten.

Ze beginnen in duisternis. Vooraan een bad met het onaards schone heksje (Ragna Aurich). Een van de forse beulen duwt een ronddraaiende balk op wieltjes voort. Over de balk van de molen hangt een rode doek. Het heksje zet een hoge hoed op, de beul rolt de rode doek uit, en plots ligt daar een enorme nazivlag. Een verwijzing naar de musical Cabaret.

We horen de zangerige stem van een Amerikaanse duivelbanner. De beul zet een vonkend draaiende slijptol tegen zijn hoofd. Het heksje laat zich kruisigen. Naakt meisje aan het kruis: een opmerkelijk beeldrijm binnen het festival, want morgen laat een actrice in Kamp Jezus zich topless kruisigen.

De beelden zijn huiveringwekkend, en doordat de zwarte symboliek en de aankleding zo zijn aangezet, ligt er ook een fijn laagje ironie overheen; net als in menig hedendaagse horrorfilm. Sommige beelden doen denken aan horror-komedie The Addams Family.

Als toetje van de Gothic-avond is in de Sugar Factory de Russische zwaardslikker The Beautiful Jewels te zien. De dertigjarige Petersburgse laat niet alleen een zwaard naar binnen glijden, maar ook een lange bloem – de vrouw als bloemenvaas – en een verbogen klerenhangertje van de stomerij. En volgens haar website spreekt ze ook nog vier talen vloeiend.