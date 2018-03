Zeventiende militair sneuvelt in Afghanistan

In de Afghaanse provincie Uruzgan is gistermiddag bij een aanslag met een bermbom een Nederlandse militair om het leven gekomen. Dat heeft de commandant der strijdkrachten, generaal Peter van Uhm, gisteravond bekendgemaakt.

Het gaat om de 21-jarige soldaat der eerste klasse Jos ten Brinke. Bij de explosie raakten ook vijf andere militairen gewond, van wie één zwaar. Generaal Van Uhm omschreef de toestand deze militair gisteravond als „kritiek, maar stabiel”.

De aanslag gebeurde gisteren drie uur ’s middags lokale tijd in de Baluchi-vallei, zo’n negentien kilometer van de provinciehoofdstad Tarin Kowt. De militairen keerden terug van een meerdaagse patrouille, toen hun pantservoertuig luttele kilometers van hun patrouillebasis Qudus werd getroffen door een bermbom.

Na de aanslag werden de slachtoffers per helikopter vervoerd naar het veldhospitaal op het Nederlandse hoofdkwartier bij Tarin Kowt. Vier slachtoffers behoren tot het 45ste pantserinfanteriebataljon in Ermelo, twee tot het 101 pantsergeniebataljon in Oirschot. Ook de omgekomen soldaat Ten Brinke behoorde tot die eenheid. De familie van de slachtoffers is inmiddels geïnformeerd.

De aanslag komt na een maandenlange periode waarin het relatief rustig was in Uruzgan. De laatste twee militairen die sneuvelde kwamen op 18 april bij een aanslag met een bermbom om leven, onder wie Dennis van Uhm, de zoon van de commandant der strijdkrachten.