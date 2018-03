Zelfs in stripverhaal regent het op Francorchamps

Ruim tweeënhalf uur duurde het voordat gisteren de officiële uitslag van de Grote Prijs van België werd bekendgemaakt. Lewis Hamilton was allang gehuldigd als winnaar en op de wegen in en rond het dorp Francorchamps in de Ardennen stonden al de gebruikelijke files met auto’s vol racefans. Ze hadden gezien hoe de Fin Kimi Raikkonen (Ferrari) en Hamilton (McLaren-Mercedes) in de voorlaatste ronde een felle strijd met elkaar leverden en dat de Brit het duel in zijn voordeel besliste.

Voor regerend wereldkampioen Raikkonen eindigde de race naast de baan, tegen een muur. Weer geen overwinning. Zijn laatste, en tweede van het seizoen, dateert van 27 april, toen hij in Barcelona de Grote Prijs van Spanje won. Voor Hamilton was er champagne. Voor de vijfde keer dit jaar was hij als winnaar over de finish gegaan. Naast hem bij de huldiging stonden de Braziliaanse Ferrari-coureur Felipe Massa (tweede) en de Duitse BMW-Saubercoureur Nick Heidfeld (derde).

De uitslag was lange tijd niet definitief, omdat een actie van Hamilton in de voorlaatste van 44 ronden door de stewards van de internationale automobielfederatie (FIA) werd onderzocht. Het ging om zijn eerste aanval op Raikkonen, vlak voor de chicane die voor de finishlijn ligt. Om een aanrijding te voorkomen sneed hij de Fin over het gras af, kwam voor de Ferrari weer de baan op en gaf volgens de regels zijn koppositie weer terug aan Raikkonen. Na het bestuderen van de beelden en het horen van beide coureurs en hun teambazen, concludeerden de stewards dat Hamilton voordeel had gehad van zijn manoeuvre. De bijbehorende straf was een drive-through penalty. Maar die sanctie, waarbij de betrokken coureur zijn wagen eenmaal verplicht door de pitstraat moet sturen, werd omgezet in een tijdstraf van 25 seconden. Daardoor belandde Hamilton op de derde plaats, achter Heidfeld en de nieuwe winnaar, Felipe Massa.

Die verrassende wending deed denken aan de GP van België op hetzelfde circuit in 1994, toen ’s avonds bekend werd dat winnaar Michael Schumacher was gediskwalificeerd. Zijn Ford-Benetton werd na de race afgekeurd omdat de plank onder zijn auto niet aan de reglementen voldeed, en de Brit Damon Hill (Williams Renault) werd de nieuwe winnaar, voor de Fin Mika Hakkinen (McLaren-Peugeot) en Schumachers teamgenoot Jos Verstappen. Vorige week vertelde de Limburgse voormalige F1-coureur in zijn column in De Telegraaf hoe hij het nieuws destijds vernam. Hij was al terug in Limburg en bouwde met zijn fans alsnog een feestje in het café van zijn vader. Die derde plaats, met de derde plaats een race eerder in Boedapest, zijn de beste prestaties uit de F1-carrière van Verstappen.

Gisteren stond de race lange tijd in het teken van de wederopstanding van Raikkonen. De Fin was aan de race begonnen in de wetenschap dat hij weer eens moest winnen om – inclusief ‘Spa’ met nog zes races te rijden – nog mee te kunnen strijden om de wereldtitel. Nadat zijn teamgenoot Massa twee weken geleden op het nieuwe stratencircuit in Valencia de Grote Prijs van Europa had gewonnen en daarmee dichter op de huid van Hamilton kwam te zitten – en hij zelf met motorpech uitviel – werd de Fin steeds vaker gevraagd of hij eventueel ook in dienst van Massa zou gaan rijden om die aan de wereldtitel te helpen. „Ik wil races winnen”, antwoordde Raikkonen. En dat leek hij gisteren te gaan doen. Tot vlak voor het einde van de race de eerste druppels vielen in de Grote Prijs van België, waarvan hij de vorige drie edities won, en bij de chicane de later bestrafte aanval van Hamilton kwam.

Nadat Hamilton even van het gaspedaal was gegaan om Raikkonen in staat te stellen weer de koppositie in te nemen, slaagde hij er vrijwel meteen daarna in om Raikkonen na een zigzagschijnbeweging rechts te passeren. Dat was vlak voor het ingaan van de eerste bocht, La Source. Precies op de plek waar Hamilton in de tweede ronde was gespind en waar Raikkonen de leiding in de race van hem had overgenomen. Hamilton dook net voor Raikkonen die bocht in. Door een uitglijder in de voorlaatste ronde verspeelde Hamilton zijn voorsprong nog een keer aan de Fin, maar ook die slaagde er vervolgens tot tweemaal toe niet in om zijn Ferrari op de baan te houden. Zijn race eindigde tegen een muur. Zo beïnvloedde de regen voor de zoveelste keer het verloop van een F1-race op het circuit van Spa-Francorchamps.

Een uur voor de wedstrijd viel er een flinke bui, maar tijdens de race bleef het bijna tot het einde droog. Iets over de helft van de GP van België – Raikkonen had tot dat moment weinig moeite Hamilton achter zich te houden – kwam een belangrijke mededeling van de organisatie: er werd regen verwacht, over 20 minuten. En regen in de Formule 1 in het algemeen en op het circuit in de Ardennen in het bijzonder belooft spektakel. Een Franse radioverslaggever sprak opeens met stemverheffing.

Tien jaar geleden miezerde het bij de start en al na de eerste bocht was er een megacrash. Twaalf van de 22 coureurs stapten uit wrakken en lieten samen een autokerkhof achter. Bij de herstart ging het weer mis in de eerste bocht. WK-koploper Mika Hakkinen (McLaren) spinde en viel uit, later in de race knalde Michael Schumacher door slecht zicht in de regen op David Coulthard. Zelfs striptekenaar Jean Graton, de schepper van coureur Michel Vaillant, liet het in De bluffer van Francorchamps (uit 1988) regenen op het circuit dat veel coureurs als het mooiste ter wereld beschouwen.

Nadat Massa tot winnaar was gepromoveerd, heeft McLaren protest aangetekend bij de FIA tegen de beslissing om Hamilton te straffen. Wanneer het beroep wordt behandeld, is nog onbekend. Voorlopig is het Massa en niet zijn teamgenoot Raikkonen die Hamilton op de hielen zit in het WK-klassement. Hamilton gaat met 76 punten op weg naar de volgende race, volgende week in het hol van de Italiaanse leeuw, Monza. Massa volgt met 74 punten, voor de Pool Robert Kubica (58) en Raikkonen (57), die door de straf voor Hamilton niet op een achterstand van 23 punten kwam, maar nu aankijkt tegen een gat van 19 punten. De Fin geeft zichzelf nog wel degelijk een kans om zijn titel te prolongeren.