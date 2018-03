Westerse vooroordelen over China

Burgemeester Johnson van Londen zegt dat de Spelen van Londen minder zullen gaan kosten dan die van China. Zonder geld van de belastingbetaler te verspillen (NRC Handelsblad, 26 augustus). Correspondent Floris van Straaten voegt er aan toe: ”De Britse regering daarentegen, die meer rekening moet houden met de wensen van de burgers, heeft vooralsnog minder dan helft van dat bedrag uitgetrokken.” De suggestie wordt gewekt dat de Chinese overheid tegen de zin van de burgers het geld over de balk gooit. Maar de Water Cube bijvoorbeeld, die 150 miljoen dollar kostte, is betaald door vrijwillige bijdragen van de circa 50 miljoen buitenlandse Chinezen. Binnen China zijn er ook heel veel mensen die het prachtig vinden wat hun regering doet, vooral degenen die enig besef hebben van de wereld buiten China.

China hoorde pas in 1908 van het bestaan van de Olympische Spelen, en in 1932, een jaar nadat Japan Mantsjoerije bezette, stuurde China een enkele persoon naar de OS. Het Westen en Japan noemden China toen de `sick man of Asia`. Veel Chinezen willen eindelijk eens van die naam af. De westerlingen zitten echter nog altijd vol vooroordelen.