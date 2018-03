In Groot-Brittannië is de overheid een harddisk kwijt met persoonlijke gegevens van 5.000 gevangenismedewerkers. Afgelopen maand was er al een geheugenstick zoek met de gegevens van 84.000 gevangenen en 30.000 criminelen. In november 2007 raakte een koerier cd-roms kwijt met persoonsgegevens van 25 miljoen Britten. (ANP)