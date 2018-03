Weer brand in Veendam, verdachte vast Veendam, 8 sept. De politie heeft gisteren een veertigjarige Veendammer opgepakt die zich verdacht gedroeg, en heeft hem daarna opgesloten op verdenking van brandstichting. De man trok de aandacht van politiesurveillanten toen hij tegen middernacht wegrende bij een verlaten café in het centrum en in de bosjes sprong. Toen de Veendammer naar het bureau was gebracht, bleken de twee panden waarin het café was gevestigd in brand te staan. De politie verdenkt de gearresteerde man er nu van de brand te hebben aangestoken. Ze zal hem ook horen over een aantal andere branden die Veendam het laatste half jaar hebben getroffen, aldus een woordvoerder van de politie. Een handvol panden werd in die periode in de as gelegd; nog vorige week brandde een monumentaal pand in de stad af. Hierbij was sprake van brandstichting. De brandweer kreeg de brand in het voormalige café Janssen en Janssen vanochtend rond half drie onder controle. De beide panden brandden volledig uit. Twee buren die rook hadden ingeademd moesten naar het ziekenhuis. Foto WFA ==== WFA01T:GROTE BRAND VEENDAM:VEENDAM;08SEP2008- De politie in Veendam had de vermoedelijke brandstichter al achterin de auto zitten toen zondagochtend rond 1 uur plotseling er een explosie ontstond in het voormalig caf� Jansen en Jansen in het Groningse Veendam, dioe meteen volledig in brand stond en dan ook afbrandde. De politie was de jongeman opgevallen omdat hij wegdook in de bosjes voor het cafe. De politie spreekt nog over een verdachte, maar voelt de man wel aan de tand over de caf� brand en de grote branden die Veendam het laatste half jaar hebben getroffen. Veelal gingen leegstaande panden in vlammen op, zonder dat er een oorzaak kon worden gevonden. Vorige week brandde in Veendam nog een monumentaal pand af. Ook hier was sprake van brandstichting. Dat maandagochtend het caf� ook door brandstichting in de as werd gelegd is volgens de politie wel duidelijk. Toch vind de politie het nog te gevaarlijk om de aangehouden man aan de branden te linken. De brandweer had grote moeite om de naastgelegen panden te behoeden voor overslaan van het vuur. Uit een naast gelegen dierenzaak werden nog enkele dieren gehaald. Of er dieren zijn omgekomen is nog niet bekend. Wel zijn er twee personen naar het ziekenhuis vervoerd met inhalatie problemen. Het ging hierbij om de naaste buren. De brandweer zal nog de hele maandag nodig hebben met het nabluswerk.WFA/hm/str.Harm Meter WFA

