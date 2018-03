'We vinden het leuk om aan knoppen te draaien'

In Sjam Sjamsoedins flat, aan tafel achter een kop thee, vertellen de drie leden van Nobody Beats The Drum over hun debuut-cd, hun toekomstplannen en over hun manier van werken. Jori Collignon (27), Sjamsoedin (26) en Rogier van der Zwaag (27) zijn de beleefdste muzikanten (‘Wil jij dat misschien vertellen..’) die er op dit moment in Utrecht rondlopen, Maar ze maken als Nobody Beats The Drum de frenetiekste en beukendste electro die in de verre omtrek te vinden is. De vraag hoe ze zelf de muziek omschrijven, beantwoorden ze dan ook met ‘takkeherrie’.

De drie maken muziek ‘omdat het zo leuk is om aan de knoppen van oude synthesizers te draaien’. Zang is nagenoeg afwezig, want die leidt af van de beat. Vervormde stemmen mogen stotterend een bijdrage leveren, puur als ritmisch element, of als herkenbaar muzikaal patroontje. Live staan de muzikanten met wapperende haren achter de knoppen, om de klanken te laten ontsporen en het publiek ongenadig op te hitsen.

Maar Nobody Beats The Drum draait niet alleen om muziek. De groep bestaat uit twee muzikanten, Sjamsoedin (ook actief als dj Sjammie The Money) en Collignon (ook toetsenist bij C-mon & Kypski), en video-maker Van der Zwaag. Van der Zwaag maakt de beelden die bij optredens worden geprojecteerd.

Van der Zwaag: „Het beeld hangt samen met de muziek. Bij een liedje met een lange opbouw, zie je een klein stipje dat uitdijt tot steeds grotere cirkels van kleur en licht, en uiteindelijk in stukken uit elkaar spat, bijvoorbeeld.” Soms is de volgorde andersom, en past de muziek zich aan aan het beeld. Collignon: „Het nummer The Drum is op Rogiers filmpje gebaseerd. Sjam en ik hebben toen muziek gemaakt bij het ritme van het verhaaltje, over ruziezoekende robots.”

Hun debuut-cd Beats Work verscheen begin dit jaar. Van der Zwaag maakte met geld van het Tax-videoclipfonds een indrukwekkende clip bij het nummer Quit Your Job, maar het filmpje werd niet gedraaid op clipzenders als MTV en TMF. „Het zou zogenaamd ongeschikt zijn voor mensen met epilepsie, omdat er te veel geknipper inzat”, zegt hij. Maar het vervreemdende zwart-wit filmpje, dat werd opgenomen in een leegstaande fabriekshal in Ede, kreeg een tweede leven op filmfestivals, zoals dat van Cannes. Van de nieuwe ‘robot’-clip, bij het nummer The Drum, hopen de drie dat hij het goed zal doen op YouTube. „Hij heeft zeker virale kwaliteit”, zegt Sjamoedin. „The Drum zal niet als single in de winkel te koop zijn, dat heeft volgens de muzikanten in deze tijd ‘geen zin’. Ook buiten de gebaande paden om, slaagt NBTD er de laatste tijd naam te maken. Sinds kort zit de groep bij een boekingsbureau dat de optredens regelt, en eind september volgen de eerste buitenlandse concerten, in Rusland.

Live wordt de muziek uitgevoerd met de complete studio-uitrusting waaronder de Korgs, de Jupiter 6 en de MS10. „Zoveel kastjes en apparaten dat het bij ieder optreden weer spannend is of alles werkt”, zegt Sjamoedin.

Collignon: „We zien anderen optreden met alleen maar zo’n laptop en een muis. Ja dat is wel wat makkelijker. Maar voor ons zit de lol juist in het draaien aan de knoppen.”

Bij optredens met veel kastjes en knoppen, is het voor het publiek altijd de vraag hoeveel van de muziek live wordt voortgebracht. „Er is van alles tevoren opgenomen, maar de meeste klanken worden door ons ter plekke ingekleurd”, zegt Sjamoedin. ,,Bovendien besluiten wij tijdens het spelen op welk moment we de track starten.” Collignon: „Als we merken dat iets heel lekker valt bij het publiek, laten we het bijvoorbeeld een keer extra lopen.” Sjamoedin: „Als wij op dat podium met onze armen over elkaar zouden staan, zou je ook muziek horen. Maar dan zou het heel saai klinken.”

19/9 Mitrosplayground, Utrecht; 11/10 Zomaarpop, Oirlo ; 24/10 Design Academy, Eindhoven.