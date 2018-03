Watergebruik sinds 2003 afgenomen

Het verbruik van leidingwater door Nederlandse huishoudens en het bedrijfsleven is tussen 2003 en 2006 afgenomen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Het Nederlandse bedrijfsleven bespaarde 2 procent leidingwater per jaar, ondanks het feit dat de bevolking groeide. Nederlandse huishoudens zijn sinds 1990 steeds minder water gaan gebruiken. Bedroeg het gemiddelde verbruik in 1990 nog 47,9 kubieke meter water per huishouden, in 2006 was dat 44,7 kubieke meter, een afname van 7 procent.