Washington grijpt in bij hypotheekbanken

De Amerikaanse regering heeft gisteren de controle overgenomen bij de twee grootste hypotheekfinanciers in de Verenigde Staten, Fannie Mae en Freddie Mac. De stap moet het vertrouwen in het financiële systeem terugbrengen en de crisis op de huizenmarkt beteugelen.

De onzekere toekomst van Fannie en Freddie zorgde wereldwijd voor onrust op de financiële markten. Vanmorgen bleek de opluchting. In Europa en Azië schoten de beurskoersen omhoog. De AEX-index stond rond het middaguur 3,8 procent hoger.

De actie van minister Henry Paulson van Financiën volgt op de steeds grotere problemen bij Fannie en Freddie, die dit jaar samen al meer dan 10 miljard dollar verlies leden. In juli werden ze al geholpen met noodkredieten uit Washington. De problemen begonnen met het uitbreken van de kredietcrisis. Fannie en Freddie hebben een bijzondere positie. Ze zijn beursgenoteerd, maar hebben ook een publieke taak. De twee kopen hypotheken van commerciële banken en staan zo indirect garant voor de financiering. Momenteel wordt 70 procent van alle nieuwe hypotheken in de VS gegarandeerd door de twee.

De transactie kan de grootste overheidsingreep ooit worden bij een financieel concern. Paulson zal voor 5 miljard dollar aan schuldpapier kopen, gelieerd aan hypotheken. Ook beloofde Paulson dat hij ieder kwartaal dat de twee over te weinig middelen beschikken zal bijspringen tot een maximum van 100 miljard dollar voor elk van beide banken. Ook stelde Paulson twee ervaren nieuwe bestuursvoorzitters aan.

