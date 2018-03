Waarom rimpelen alleen je handen en voeten in bad?

Aan een warm bad of een lange douche hou je vaak hoogbejaarde handpalmen en voetzolen over. Waarom rimpelen eigenlijk alleen die plekken en niet de rest van het lichaam, vragen zowel Bas Degener uit Amsterdam als Jirmeja Wijngaarde uit Groningen.

De huidrimpels na baden of douchen worden gevormd in de bovenste laag van de huid. Deze beschermende hoornlaag bestaat uit afgestorven celmateriaal. De hoornlaag houdt de opperhuid eronder gehydrateerd en weert bacteriën. Omdat de hoornlaag van de handpalmen en voetzolen erg dik is, kunnen vooral daar rimpels ontstaan.

Waaróm de huid rimpelt na baden of douchen, is niet precies bekend, zegt dermatoloog Wietse van der Veen van de afdeling huidziekten van het AMC in Amsterdam. „We hebben er wel theorieën over”, aldus Van der Veen.

Zelf verklaart hij het rimpelen van de huid door het contact van het zoute huidvocht met het zoetere kraanwater. Om het zoutgehalte op peil te houden, scheiden de zweetkliertjes meer zout uit en hierdoor krimpt de opperhuid. De hoornlaag, ook gezwollen door het vocht, wordt wat te groot en gaat rimpelen.

Of de rimpels even snel optreden na een duik in zee, durft Van der Veen niet te zeggen. „Als mijn theorie klopt, zou de huid minder moeten rimpelen. De zoutconcentratie in de zee is ongeveer gelijk aan die van het vocht in de huid.”

Pieter van der Valk, dermatoloog in het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen, heeft een andere theorie. Volgens hem wordt de hoornlaag door vocht week en te groot voor de onderliggende opperhuid. „En omdat de hoornlaag is vastgehecht aan de huid eronder, ontstaan er rimpels”, aldus Van der Valk.

Voor wie bang is dat de rimpeling schadelijk is of zichtbaar blijft, hebben de dermatologen goed nieuws: de huid kan niet losweken en herstelt binnen enkele uren. Bovendien: hoe ouder je wordt, hoe minder het opvalt.

