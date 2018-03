VS ?redden? twee probleembanken

De Amerikaanse overheid heeft de zeggenschap overgenomen van twee enorme Amerikaanse hypotheekbanken. Het duo is samen goed voor (garanties voor) de helft van de Amerikaanse hypotheekmarkt van 12.000 miljard dollar. Het gaat om Fannie Mae en Freddie Mac, twee banken die genoteerd staan aan de Nasdaq-beurs. De huidige wereldwijde kredietcrisis is begonnen in de VS, toen armlastige huizenkopers hun hypotheek niet meer konden aflossen – en vervolgens door het dreigende risico van meer problemen alle pakketten hypotheekleningen van banken minder waard werden. De Amerikaanse overheid wil nu voorkomen dat het hele kredietsysteem vastloopt. De VS investeert per direct 1 miljard dollar in iedere bank en zal zo nodig 100 miljard per bank investeren. De topmannen van de twee banken zijn vervangen. De banken hebben de afgelopen vier kwartalen samen 14 miljard dollar verlies geleden. (Reuters)