VS onderzoeken burgerdoden

Hoe zouden negentig Afghaanse burgerslachtoffers van een Amerikaans bombardement zomaar kunnen verdwijnen? Amerikaanse militairen zeiden aanvankelijk dat er op 22 augustus bij hun operatie in het westelijke dorp Azizibad geen burgerdoden zijn gevallen. Vorige week, nadat de Afghaanse regering en de Verenigde Naties met stelligheid over zeker negentig burgerslachtoffers hadden gesproken, veranderden de VS hun burgerdodental naar vijf tot zeven. Gisteren, toen The New York Times zijn eigen onderzoek publiceerde, gebood de Amerikaanse bevelhebber in Afghanistan generaal David McKiernan een herziening van het Amerikaanse onderzoek.

De verwarring toont aan hoe makkelijk onderzoek naar het in Afghanistan uiterst gevoelige onderwerp van burgerdoden mis kan lopen. Volgens persbureau AP zijn er sinds het begin van het jaar zeker 500 burgers omgekomen bij operaties door buitenlandse en Afghaanse troepen. President Karzai besloot enkele dagen na het bombardement om het mandaat van de buitenlandse troepenmachten te zullen herzien, een aankondiging die vooral als waarschuwing bedoeld leek. Een week later verdween iets van de kou uit de lucht toen de VS instemden met een gezamenlijk onderzoek met de Afghaanse regering en de VN. President Bush belde met Karzai om zijn medeleven te betuigen. „Ik deel in uw verlies en dat van het Afghaanse volk”, zei hij.

Sinds gisteren lijkt er meer duidelijkheid te bestaan over wat er gebeurd is, en de tekenen wijzen inderdaad op tientallen omgekomen inwoners van Azizabad. The New York Times reisde naar het dorp en zag er de videofilmpjes en foto’s die inwoners van Azizabad met mobiele telefoons hadden gemaakt. Op een filmpje liggen dertig tot veertig lijken van vrouwen en kinderen in de moskee. Het districtshoofd – dat altijd op goede voet stond met de buitenlandse militairen in de regio – telde op 22 augustus 76 lijken en verklaarde dat de dorpelingen de dagen erna nog meer doden uit het puin haalden. Tien dagen na de aanval werd er nog een baby gevonden. Een arts in een nabijgelegen kliniek zei dat hij vijftig tot zestig lijken heeft gezien, onder wie enkelen van zijn eigen patiënten. Tientallen slachtoffers zouden afkomstig zijn uit andere dorpen, en daar zijn begraven.

De Amerikanen hadden na het bombardement luchtfoto’s van het dorp en de begraafplaatsen in het dorp bekeken en daarop geen lijken of verse graven gezien. Anonieme Amerikaanse militairen lekten in de daaropvolgende dagen details naar de pers over het Amerikaanse onderzoek dat op 26 augustus ter plekke zou zijn uitgevoerd. De inwoners van Azizabad ontkennen dat zij in die periode Amerikaans bezoek hebben gekregen. Volgens de anonieme bronnen zijn de dorpsbewoners door de Talibaan onder druk gezet om zich te beklagen over fictieve burgerslachtoffers en zo de buitenlandse troepen in diskrediet te brengen.

Merkwaardig aan die verklaring is dat de inwoners van Azizabad doorgaans aan de kant van de Afghaanse regering staan, en met de NAVO en de Amerikanen samenwerken aan wederopbouwprojecten. Zij zeggen dat ze tegen de Talibaan zijn en hen niet zouden toelaten in het dorp.