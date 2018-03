Vrouw verdacht van doden eega, dochter

BADHOEVEDORp. Een 63-jarige vrouw uit Badhoevedorp wordt ervan verdacht haar 61-jarige man en 22-jarige dochter te hebben gedood. De man en dochter werden in de nacht van donderdag op vrijdag aangetroffen in een villa in Badhoevedorp. Ze waren door een misdrijf om het leven gekomen. In de loop van vrijdag werd de moeder als verdachte opgepakt. De vrouw is vrijdag kort na de ontdekking van de twee lichamen in Overveen tegen een boom gereden en raakte gewond. De politie heeft gisteren een bericht daarover van de lokale omroep in Bloemendaal bevestigd.