De Nederlandse volleybalsters hebben gisteren de DELA Trophy gewonnen. De ploeg van bondscoach Avital Selinger was in de dubbele confrontatie met wereldkampioen Rusland twee keer de sterkste. Zaterdag won Nederland met 3-0, gisteren met 3-1. De Russische ploeg was vernieuwd na de teleurstellende voortijdige uitschakeling bij de Olympische Spelen.