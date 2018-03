Voetbalfans in het wit tegen geweld

In Mexico is gisteren opnieuw massaal geprotesteerd tegen de toenemende criminaliteit in het land. In het Azteca-stadion in Mexico-Stad grepen tienduizenden Mexicanen het WK-kwalificatieduel tegen Jamaica aan om te betogen tegen het geweld van drugsbendes en tegen de ontvoeringsgolf die de elite en middenklasse momenteel treft. Een groot deel van het publiek gaf gehoor aan een oproep van de Mexicaanse voetbalbond om zich in het wit te kleden. Ook de voetballers die normaal in het groen spelen, waren in het wit. Mexico won de wedstrijd met 3-0.