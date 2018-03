Verlies Frankrijk en Roemenië

Frankrijk en Roemenië zijn de kwalificatiereeks voor het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika, in 2010, slecht begonnen.

Frankrijk, dat afgelopen zomer al fel werd bekritiseerd wegens de prestaties op het EK in Oostenrijk en Zwitserland, verloor de eerste WK-kwalificatiewedstrijd in Wenen van Oostenrijk: 3-1.

In dezelfde groep 7 ging Roemenië thuis in Cluj met 3-0 onderuit tegen Litouwen. Hoewel de voorzitter van de Roemeense voetbalbond, Mircea Sandu, de nederlaag „beschamend” noemde wil hij pas een oordeel vellen over bondscoach Victor Piturca na de komende uitwedstrijd op de Faerøer eilanden, woensdag.

Ook de Franse bondscoach Raymond Domenech is weer onderwerp van discussie geworden na de nederlaag in Oostenrijk, dat nu wordt gecoacht door de Tsjech Karel Brückner. De laatste niet-vriendschappelijke wedstrijd die Frankrijk won dateert al van bijna een jaar geleden.

Italië, met de teruggekeerde wereldkampioen Marcello Lippi als coach op de bank, ontsnapte ternauwernood aan puntverlies op Cyprus. In Larnaca wonnen de Italianen door een treffer van Antonio di Natale in blessuretijd (2-1). In dat duel had Pieter Vink de leiding. Hij deelde liefst zeven gele kaarten uit, waarvan vier voor de thuisploeg.

De andere grote voetballanden kwamen zaterdag eenvoudiger tot winst. Duitsland was met 6-0 veel te sterk voor Liechtenstein, Engeland versloeg Andorra met 2-0, Portugal won met 4-0 van Malta.

In groep 9, de groep waarin ook Nederland is ingedeeld, kende Schotland zaterdag een slechte start. De ploeg van de nieuwe bondscoach George Burley verloor in Skopje, bij een temperatuur van 35 graden, verrassend van Macedonië (1-0), woensdag de eerste tegenstander van Nederland.

Ilco Naumoski opende al na vijf minuten de score. Tot de rust hield Macedonië het duel onder controle. De thuisploeg kwam in de tweede helft twee keer goed weg toen de Tsjechische arbiter Pavel Kralovec de Schotten een strafschop had kunnen toekennen na vermeende overtredingen.

Bondscoach Srecko Katanec is van mening dat hij Macedonië naar het WK kan brengen. De geboren Kroaat, die eerder met Slovenië op het EK van 2000 en het WK van 2002 speelde, was na de zege op de Schotten de gevierde man. „Ik wil niet figureren en af en toe stunten met Macedonië”, zei hij na de zege op Schotland. „Ik wil naar het WK van 2010.” De oud-speler van VfB Stuttgart en Sampdoria denkt ook Nederland te kunnen verrassen in Skopje.

Het duel tussen de overige twee landen in groep 9, Noorwegen en IJsland, leverde in Oslo geen winnaar op: 2-2.