Verlies basketballers bij EK-kwalificatie

ALMERE. De Nederlandse basketballers zijn de EK-kwalificatie zaterdag begonnen met een nederlaag. Nederland verloor in Almere van Montenegro, dat de eerste officiële interland als zelfstandige natie tot een succes maakte: 63-70 (32-39). De vrouwen wonnen wel, van Zwitserland: 83-48. Het was de derde zege in groep A van de Europese B-divisie. Het team van coach Meindert van Veen verloor alleen van Montenegro. Volgende week is Ierland de tegenstander.