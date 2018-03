Verholen rebellie in het Oostblok

Een groep vrouwen, gekleed in overalls, een doekje om het hoofd gebonden, heeft zich verzameld rond een lange tafel vol wijnflessen. Ze lachen vrolijk richting de lens, stralen werklust uit en zijn trots op hun product. De foto, gemaakt in een Bulgaarse wijnfabriek door een onbekende fotograaf, werd in 1990 ergens in Bulgarije met een aantal andere afdrukken van groepsportretten en partijbijeenkomsten aangetroffen bij het afval.

De exacte datum van het beeld is onbekend. Maar overduidelijk is dat deze foto genomen is in het communistische tijdperk. Alles beantwoordt aan de verplichte clichés van het sociaal-realisme: een groep montere arbeiders toont solidariteit. Samen zijn ze sterk, de groep telt, het individu niet.

De foto’s van de onbekende fotograaf worden dit jaar voor het eerst geëxposeerd op Behind Walls; de vijftiende editie van het Noorderlicht Fotofestival dat dit jaar in het teken staat van Oost-Europese fotografie vóór 1989. Het is geen tentoonstelling over werklustige arbeiders op de kolchoz. „Ik heb de foto’s van de onbekende fotograaf erbij geplaatst vanwege het vakmanschap”, zegt curator Wim Melis. „Maar de officiële staatsfotografie heb ik verder bewust gemeden.”

Met behulp van lokale curatoren en galeriehouders struinde Melis heel Oost-Europa, de Oekraïne en de Baltische staten af, op zoek naar origineel werk. „Ik ben op zoek gegaan naar de rebellen en de kritische geesten.”

Dat heeft ertoe geleid dat beroemde Oost-Europese fotografen als Joseph Koudelka en Antonin Kratochvil niet zijn opgenomen. De verrassende selectie is afkomstig van in het Westen geheel onbekende fotografen, enkele uitzonderingen daargelaten. Volgens Melis lag veel van wat hij heeft gevonden „in laatjes weg te stoffen”. De meeste foto’s zijn ooit in kleine kring getoond, maar daarna weer veilig opgeborgen. „En na de val van het communisme had iedereen de neiging om de geschiedenis zo veel mogelijk uit te wissen, dus dit werk is expres lang blijven liggen.”

Nu die vergeten foto’s dan eindelijk zijn opgedolven, blijkt hoe aansprekend een groot deel van het werk is. Er is een grote diversiteit aan stijlen. Dat hoeft geen verbazing te wekken, aangezien de tradities, culturen en de mate van repressie per land enorm verschilden. Foto’s afkomstig uit de Oekraïne zijn rauw en de invloed van de propagandafotografie is duidelijk zichtbaar. Uit de Baltische staten zijn opvallend veel fotocollages afkomstig. In Litouwen was een traditie van documentairefotografie ontstaan.

Een goed voorbeeld is het werk van fotograaf Antanas Sutkus, die jarenlang ongecensureerde opnames van het plattelandsleven maakte en zelfs redelijk vrij in de steden kon opereren. Zijn esthetische opnames doen sterk denken aan het werk van Magnumfotograaf Henri Cartier-Bresson.

In Tsjechoslowakije overheerste eveneens die traditie van ‘zachte documentairefotografie’, maar de Poolse fotografie ontwikkelde in het algemeen juist wel een sterk politiek karakter. De oprichting in 1980 van de vakbeweging Solidariteit en de massastakingen brachten menig kunstenaar tot een uitgesproken anticommunistische overtuiging.

Krzysztof Cichosz maakte, zonder gebruik van fotoshop, intrigerende gemanipuleerde beelden. Op een zwart-witfoto die hij begin jaren tachtig maakte, kort na een arbeidersopstand, zie je een aantal mensen over straat wandelen. Hun schaduwen trekken lange lijnen over de grond. Maar van sommigen is alleen de schaduw achtergebleven. De personen zelf zijn verdwenen.

Het is op zichzelf al boeiend om al die verschillende stijlen en tradities te kunnen bekijken, maar wat deze curieuze verzameling zijn meerwaarde geeft, is de opvallende originaliteit die spreekt uit veel foto’s. Creëren in totale afzondering haalt soms het beste in de mens naar boven. De meeste fotografen in Oost-Europa moesten gedurende de Sovjetperiode werken vanuit een totaal isolement. Er waren nauwelijks fotoagentschappen en communicatie met het Westen ontbrak, waardoor de fotografen onbekend waren met de ontwikkelingen in de fotografie buiten het Oostblok. Die isolatie resulteerde in een eigen beeldtaal.

Neem bijvoorbeeld het humoristische vierluik Idiotic Communication van de Hongaarse kunstfotograaf Gábor Attalai. In de jaren zeventig maakte hij een serie absurdistische zelfportretten waarin hij, door een gesprek met zichzelf te voeren, de waanzin van het communistische systeem liet zien.

Of het ontroerende beeldverhaal Ernest & Alicia dat de Slowaakse Jano Pavlík – die eind jaren tachtig zelfmoord pleegde – als fotografiestudent maakte. De serie gaat over een zoektocht van een man en vrouw die elkaar niet kunnen vinden. De beelden zijn simpel, soms pijnlijk, zoals wanneer Ernest zijn ogen en mond heeft afgeplakt, dan weer grappig, zoals Alicia die doelloos van een berg afwandelt, op zoek naar haar liefde.

Ronduit bizar zijn de foto’s van reclamefotograaf Józeph Tóth, in Hongarije bekend onder de artiestennaam Füles. In de jaren zestig en zeventig maakte hij door de staat geïnitieerde reclames in westerse stijl van vreemd uitgedoste mensen die een bepaald product aanprijzen. Op een foto is een vrouw te zien in een gestreept pakje met iets wat lijkt op een hoed van slagroom op haar hoofd. Ze zit naast een tv. Haar rug is naar de fotograaf gekeerd, het beeldscherm is grijs. Wat is de bedoeling? Iedere andere fotograaf zou zijn model omdraaien, haar richting camera laten lachen en de tv, die zij aanprijst, op een prikkelend kanaal afstellen.

De ironische lading van deze foto’s wordt nog vergroot door de wetenschap dat de producten die Füles fotografeerde helemaal niet werden verkocht in Hongarije.

Individualisme gold als een zonde in het communistische systeem in Oost-Europa, als een overblijfsel van de burgerlijke cultuur en bedreiging van de collectieve norm. Vandaar wellicht ook dat er officieel niet de nadruk mocht worden gelegd op individuele schoonheid en het – in het verlengde van die opdracht – in de meeste Oost-Europese landen ten strengste verboden was om erotische beelden te creëren en te verspreiden.

Wie dat weet kijkt met andere ogen naar de serie naaktfoto’s van de Bulgaarse fotograaf Dimitar Nestorov. Het verschil met westerse foto’s in hetzelfde genre is niet erg groot. De vrouwen die voor hem poseren zijn kwetsbaar, hangen schuchter tegen het behang aan, of kijken juist uitdagend, een sigaretje bungelend in de hand, in de lens. Maar het grote verschil zit hem in de intentie: dit zijn niet zomaar naaktfoto’s, dit zijn uitingen van verzet.

Juist de verholen rebellie en het individualistische verzet dat spreekt uit een groot deel van de foto’s maakt deze editie van Noorderlicht ijzersterk. Behind Walls heeft daarmee een dubbele betekenis gekregen. Niet alleen kunnen wij in het Westen beter zien wat er eigenlijk plaatsvond achter het IJzeren Gordijn dat ons zo lang heeft gescheiden van onze Oost-Europese buren, ook zien we maar weer eens bewezen dat het individu, binnen de muren van zijn eigen privédomein, niet stuk te krijgen is.

De tentoonstelling Behind Walls is tot 26 oktober te zien in het Fries Museum, Turfmarkt 11 in Leeuwarden.