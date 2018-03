Vergeet New Orleans, hier is het pas erg Chattapur.Deze mensen in het noorden van India zijn op weg naar voedselpakketten die zijn gedropt door helikopters van het Indiase leger. In het noorden van India staat een gebied onder water waar meer dan 1,2 miljoen mensen wonen.Volgens berichten uit India zouden ten minste 50.000 mensen hebben geweigerd om hun huizen te verlaten, hoewel de overheid ze daartoe had opgeroepen. De overheid heeft 77 opvangkampen ingericht, waar voedsel, schoon water en medicijnen beschikbaar zijn. Ongeveer 900.000 mensen zijn de afgelopen dagen wel geëvacueerd. Veel inwoners van de getroffen gebieden proberen inmiddels terug te keren naar hun woonplaatsen, nu het waterpeil is gedaald tot ruim een halve meter.De grootste problemen ontstonden toen de rivier de Kosi, die vanuit het Himalayagebergte in buurland Nepal naar India stroomt, halverwege augustus buiten zijn oevers trad en zijn stroom kilometers naar het oosten verlegde. Daardoor kwamen enige honderden vierkante kilometers land onder water te staan.Foto AP, Manish Swarup ==== Villagers reach for food packets dropped by Indian Air Force helicopter at a flood-affected village near Chattapur, 400 kilometers (250 miles) northeast of Patna, India, Sunday, Sept. 7, 2008. Government engineers have begun digging a new channel to correct the course of a river that burst its banks, causing devastating flooding across a wide swath of northern India, officials said Saturday. Towns and villages home to about 1.2 million people were ravaged by the flood waters. (AP Photo/Manish Swarup)

Associated Press