Verbied het kraken niet, verbied de leegstand

VVD, CDA en CU hebben een initiatiefwetsvoorstel voor een kraakverbod klaar (NRC Handelsblad, 26 augustus). De initiatiefnemers hebben een hoge pet van de anti-kraakbureaus die de lege panden moeten vullen. Maar wat voor nut heeft anti-kraak als er geen kraken meer is? Ik kan me niet aan de illusie onttrekken dat straks ook de anti-krakers op straat staan. Probeer dan nog maar eens als student een betaalbare woning te vinden.

Vastgoedeigenaren hebben altijd genoeg middelen in handen gehad om krakers weer uit hun panden te krijgen. Zodra ze concrete plannen hebben met het pand, kunnen ze een kort geding aanspannen en zullen de krakers vertrekken. Soms kan er al onderling overeenstemming worden bereikt. Is het geen beter idee om leegstand te verbieden in plaats van kraken?