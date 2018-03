Mensen die vinden dat ze een slechte gezondheid hebben, hebben vaak een laag inkomen. Dat bleek vandaag uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2006 vond ongeveer 5 procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder zichzelf ongezond. Van die groep had 40 procent moeite om rond te komen. Zij kunnen niet elke dag warm eten of hun woning goed verwarmen.