Vandamme leidt festival Oude Muziek

De Belg Xavier Vandamme wordt vanaf mei volgend jaar de nieuwe directeur van het Festival Oude Muziek in Utrecht. Hij is de opvolger van Johan Van den Bossche, die een festival in Barcelona gaat leiden, maar in Utrecht nog het festival van 2009 organiseert. Vandamme is de programmeur oude muziek in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Voordien werkte hij aan de universiteit van Leuven, bij Musica, het Belgische impulscentrum voor muziek, en de Vlaamse cultuurzender Klara. Met iets minder concerten en wat vollere zalen trok het gisteren geëindigde Festival dit jaar 40.000 bezoekers, even veel als vorig jaar.