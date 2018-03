Uncle Sam grijpt in

Even pijnlijk als onvermijdelijk is de tweede ingreep van de Amerikaanse overheid bij de hypotheekbanken Fannie Mae en Freddie Mac. Om een feitelijk faillissement af te wenden van de twee grootste hypotheekverstrekkers in de Verenigde Staten, die bijna de helft van de markt in handen hebben, pompt de Staat er een onbekend bedrag in en neemt de bestuurlijke controle volledig in eigen handen.

Een Republikeinse minister van Financiën, Paulson, verricht namens de Staat een interventie zonder weerga in de grootste kapitalistische economie van de wereld. Hij deed dat nadat hij de twee presidentskandidaten, Obama en McCain, had geraadpleegd. Hij verwierf er de instemming mee van voorzitter Bernanke van de Fed, het stelsel van Amerikaanse centrale banken. Er is kennelijk op hoog niveau consensus over de maatregel. En de beurzen in Europa en Azië reageerden vandaag monter; vooral de aandelen in financiële fondsen, banken en verzekeraars, gingen opwaarts. Hier en daar werd de hoop uitgesproken dat de ingreep een keerpunt in de kredietcrisis kan betekenen.

Voor dat optimisme is het uiteraard te vroeg. Daarvoor zijn de hypotheek- en de kredietcrisis te diep geworteld. Veelzeggend was wel de opmerking van Paulson dat beide hypotheekbanken niet langer zullen worden bestuurd met als doel de waarde voor aandeelhouders zo hoog mogelijk te maken.

In het beste geval weet het door Paulson aangestelde nieuwe management bij Fannie en Freddie, afkomstig van respectievelijk zakenbank Merill Lynch en van US Bancorp, de bedrijfsresultaten zodanig op te krikken dat beide hypotheekbanken weer gezond worden. Bij een slechte afloop kost het de Amerikaanse overheid, en dus de belastingbetalers aan wie door beide presidentskandidaten zojuist forse belastingverlagingen in het vooruitzicht zijn gesteld, tientallen miljarden.

De ingreep komt zes weken nadat het Amerikaanse Congres een eerder reddingsplan voor Fannie en Freddie had goedgekeurd, dat neerkwam op een onbeperkte kredietlijn vanuit de Staat. Kennelijk was dit niet genoeg, hetgeen gisteren resulteerde in het terzijde schuiven van de bestuurlijke top van beide banken. Als ‘conservator’ neemt de Staat het heft volledig in handen. Het was kiezen tussen twee kwaden: of faillissementen van de banken, die desastreuze gevolgen zouden kunnen hebben voor de huizenmarkt in de Verenigde Staten, of een nieuwe financiële injectie vanuit de staatskas. Het is andermaal het bewijs dat financiële instellingen in wezen niet als normale bedrijven fungeren. Als ze groot genoeg zijn en het erop aankomt, worden ze gered door de Staat, omdat ze onmisbaar zijn.

Fannie en Freddie hebben onverantwoorde hypotheekleningen gedekt. Vele huizenkopers staan op straat omdat ze aflossing en rente niet meer kunnen betalen; de huizen zijn inmiddels zelf veel minder waard. In een notendop is dat het probleem. Het is het risico van het vak; alleen is het afgewenteld op de overheid.