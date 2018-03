Twee bestuurders Ordina stappen op

Twee bestuurders zijn vertrokken bij automatiseerder Ordina. Eddy Vermeire en Philip van Blanken zijn niet ontslagen maar ”in goed overleg vertrokken”, aldus de woordvoerster vanmorgen. Van Blanken is per september vertrokken. Vermeire dient zijn contract dat tot eind 2008 loopt uit. Het nieuws volgt op de presentatie van de halfjaarcijfers half augustus. Ordina had een moeizame eerste helft van het jaar achter de rug en moest zijn omzet- en winstprognose aanpassen.