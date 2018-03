tv nieuws en documentaires: In love with Adolf Hitler In love with Adolf Hitler Canvas, 22.00-22.55u. Eva Braun, vriendin van Hitler, maakte in de periode 1937-1944 amateurfilmpjes in de Berghof, een van Hitlers buitenverblijven. De filmpjes zijn recent vrijgegeven. Deze documentaire gaat in op de relatie tussen de twee en op Hitlers verhouding tot andere vrouwen.