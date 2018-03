tv film: Confessions of a dangerous mindConfessions of a dangerous mind (George Clooney, 2002) BBC1, 00.20-02.30u. Briljant regiedebuut van Clooney over de tv-producent Chuck Barris, die beweert dat hij ook moordenaar was in opdracht van de CIA. Barris was verantwoordelijk voor spelshows die tot op heden de basis vormen voor de programmering van tv-zenders.