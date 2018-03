tv film 9/119/11 (G. en J. Naudet e.a., 2002) SBS6, 20.30-22.30u. Filmmakers Jules en Gideon Naudet wilden een film maken over Tony, nieuw bij de brandweer van New York. Een van de draaidagen was 11 september 2001: op naar het World Trade Center voor een melding. Ze horen een vliegtuig overvliegen, richten de camera naar boven en maken filmgeschiedenis.