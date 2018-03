Tot de premier het opgeeft Bangkok. In Thailand wordt al twee weken geprotesteerd tegen de Thaise regering. De demonstranten eisen het vertrek van de premier en ze weigeren op te geven, ook al worden de omstandigheden waaronder ze voor de regeringsgebouwen hun kampement hebben opgeslagen steeds slechter: regen, modder en een doordringende urinestank. De Thaise regering heeft besloten een referendum te houden over haar voortbestaan. Foto AP ==== Anti-government protesters sleep outside Government House in Bangkok, Thailand, Sunday, Sept. 7, 2008. Living conditions at a continuing protest at Thailand's Government House were worsening, with thousands camped in mud enveloped by the stench of urine, but organizers said Saturday they will not leave until the prime minister resigns. (AP Photo/Sakchai Lalit)

Associated Press